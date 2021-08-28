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«Севилья» не смогла обыграть «Эльче»

Андалусийцы потеряли два очка
Футбол Примерa (Испания)
28 августа 22:25
«Севилья» не смогла обыграть «Эльче»
Фото: twitter.com/SevillaFC

«Севилья» в матче 3 тура Ла Лиги на выезде не смогла одолеть «Эльче».

Хозяева забили быстрый мяч и оставшуюся часть встречи отбивались. Правда, на долго их не хватило. Эн-Несири сравнял счет.

Во втором тайме «Севилья» владела мячом более 70% игрового времени, но забить команде победный мяч не удалось. «Эльче» отстоял ничью.

Ла Лига. 3-й тур:

«Эльче» – «Севилья» 1:1

Голы: Роко, 11 – Эн-Несири, 40

«Эльче»: Касилья, Роко (Каррильо, 65), Верду (Паласиос, 54), Диего Гонсалес, Мохика, Марконе, Фидель, Гути, Хосан, Бенедетто (Хосема, 66), Бойе (Милья, 32).

«Севилья»: Буну, Навас, Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич (Гомес, 60), Фернандо, Жордан (Дилэйни, 68), Сусо (Рафа Мир, 60), Оскар Родригес (Ламела, 60), Эн-Несири.

Андрей Усмонов
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Севилья Эльче

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