«Челси» заключит соглашение с защитником «Севильи»
«Севилья» не смогла обыграть «Эльче»
Андалусийцы потеряли два очка
28 августа 22:25
Фото: twitter.com/SevillaFC
«Севилья» в матче 3 тура Ла Лиги на выезде не смогла одолеть «Эльче».
Хозяева забили быстрый мяч и оставшуюся часть встречи отбивались. Правда, на долго их не хватило. Эн-Несири сравнял счет.
Во втором тайме «Севилья» владела мячом более 70% игрового времени, но забить команде победный мяч не удалось. «Эльче» отстоял ничью.
Ла Лига. 3-й тур:
«Эльче» – «Севилья» 1:1
Голы: Роко, 11 – Эн-Несири, 40
«Эльче»: Касилья, Роко (Каррильо, 65), Верду (Паласиос, 54), Диего Гонсалес, Мохика, Марконе, Фидель, Гути, Хосан, Бенедетто (Хосема, 66), Бойе (Милья, 32).
«Севилья»: Буну, Навас, Рекик, Диего Карлос, Акунья, Ракитич (Гомес, 60), Фернандо, Жордан (Дилэйни, 68), Сусо (Рафа Мир, 60), Оскар Родригес (Ламела, 60), Эн-Несири.
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