«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»
«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»
Он арендован до конца сезона
07:18
Фото: Sevilla
«Севилья» через свой сайт объявила об аренде форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.
За него заплатили 5 миллионов евро. При этом, это лишь аренда до конца сезона.
Un regalo muy especial para los sevillistas en nuestro 132 aniversario.— Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) January 25, 2022
#WeareSevilla #NuncaTeRindas pic.twitter.com/dUs64qz1lt
В новой команде он будет играть под 22-м номером. Игрока представят болельщикам 26 января.
Марсьяль хотел сменить клуб зимой. В этом сезоне он провел лишь 8 матчей в АПЛ.
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