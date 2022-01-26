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«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»

Он арендован до конца сезона
Футбол Премьер-Лига (Англия)
07:18
«Севилья» объявила о переходе Марсьяля из «Манчестер Юнайтед»
Фото: Sevilla

«Севилья» через свой сайт объявила об аренде форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля.

За него заплатили 5 миллионов евро. При этом, это лишь аренда до конца сезона.

В новой команде он будет играть под 22-м номером. Игрока представят болельщикам 26 января.

Марсьяль хотел сменить клуб зимой. В этом сезоне он провел лишь 8 матчей в АПЛ.

Андрей Усмонов
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Теги

Севилья Антони Марсьяль Манчестер Юнайтед

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