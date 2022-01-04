«Севилья» обыграла «Кадис» и сократила отставание от «Реала»

Гол Окампоса стал единственным

Фото: twitter.com/SevillaFC

«Севилья» в выездном матче 19 тура Ла Лиги обыграла на выезде «Кадис».

Хозяева ни в чем не уступали более статусному сопернику, но гостям удалось взять три очка. Единственный мяч в матче оформил Окампос, забивший во втором тайме.

«Севилья» сократила отставание от «Реала» до 5 очков в таблице.

Ла Лига. 19-й тур:

«Кадис» – «Севилья» 0:1

Гол: Окампос, 58

«Кадис»: Ледесма, Акапо, Ароян, Виктор Чуст (Карселен, 62), Эспино, Негредо, Йонссон (Алехо, 62), Чапела (Собрино, 77), Кальдерон (Алекс Фернандес, 55), Аларкон, Осмайич (Андоне, 55).

«Севилья»: Буну, Гудель, Диего Карлос, Акунья, Окампос, Жордан, Ракитич, Фернандо (Рекик, 55), Аугустинссон (Оскар Родригес, 86), Иван Ромеро (Мунир, 71), Гомес (Оливер Торрес, 86).



