«Севилья» близка к аренде Марсьяля у «Манчестер Юнайтед»
«Севилья» обыграла «Кадис» и сократила отставание от «Реала»
Гол Окампоса стал единственным
07:32
Фото: twitter.com/SevillaFC
«Севилья» в выездном матче 19 тура Ла Лиги обыграла на выезде «Кадис».
Хозяева ни в чем не уступали более статусному сопернику, но гостям удалось взять три очка. Единственный мяч в матче оформил Окампос, забивший во втором тайме.
«Севилья» сократила отставание от «Реала» до 5 очков в таблице.
Ла Лига. 19-й тур:
«Кадис» – «Севилья» 0:1
Гол: Окампос, 58
«Кадис»: Ледесма, Акапо, Ароян, Виктор Чуст (Карселен, 62), Эспино, Негредо, Йонссон (Алехо, 62), Чапела (Собрино, 77), Кальдерон (Алекс Фернандес, 55), Аларкон, Осмайич (Андоне, 55).
«Севилья»: Буну, Гудель, Диего Карлос, Акунья, Окампос, Жордан, Ракитич, Фернандо (Рекик, 55), Аугустинссон (Оскар Родригес, 86), Иван Ромеро (Мунир, 71), Гомес (Оливер Торрес, 86).
Комментарии 0