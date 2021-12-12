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«Севилья» поднялась на второе место в Примере, переиграв «Атлетик»

Андалуссийцы являются претендентами на титул в этом сезоне
Футбол Примерa (Испания)
07:39
«Севилья» поднялась на второе место в Примере, переиграв «Атлетик»
фото - BeSoccer

В матче 17-го тура Примеры «Атлетик Бильбао» на своем поле принимал «Севилью».

Единственный гол во встрече пришелся на 38-ю минуту. Отличился хавбек гостей Томас Дилэйни.

Благодаря победе подопечные Лопетеги поднялись на вторую строчку в таблице испанского чемпионата. От лидирующего «Реала» отставание в пять очков.

Примера, 17-й тур

«Атлетик – «Севилья» 0:1

Голы: Дилэйни, 38.

«Атлетик»: Унаи Симон, Лекуэ (Печа, 66), Йерай Альварес, Мартинес, Баленсиага, Уильямс (Беренгер, 75), Венседор, Дани Гарсия (Саррага, 66), Муниаин, Уильямс, Рауль Гарсия (Сансет, 57).

«Севилья»: Буну, Монтьель, Кунде, Диего Карлос, Аугустинссон (Рекик, 66), Оскар Родригес (Гудель, 85), Гомес, Оливер Торрес (Жордан, 66), Фернандо, Дилэйни, Рафа Мир (Мунир, 78).

Предупреждения: Лекуэ (52), Дани Гарсия (62), Венседор (65), Фернандо (73), Рекик (88), Кунде (90), Мартинес (90).

Павел Харченко
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Атлетик Бильбао Севилья

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