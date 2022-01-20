Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»
Гости в большинстве вырвать победу не смогли
08:32
Фото: Marca
«Валенсия» в матче 21 тура Ла Лиги отобрала очки у «Севильи».
Оба мяча были забиты в первом тайме. Открыл счет в матче Диакаби, забивший в свои ворота, но к концу тайма отличился Гедеш, сравняв счет.
Победителя в матче команды не определили. «Валенсия» доигрывала встречу в меньшинстве, но удержала ничью.
Ла Лига. 21-й тур:
«Валенсия» – «Севилья» 1:1
Голы: Гедеш, 44 – Диакаби, 7 (АГ)
«Валенсия»: Силлессен (Доменек, 18), Тьерри Коррейя (Маркос Андре, 77), Альдерете, Диакаби, Москера (Тони Лато, 46), Гайя, Фулькье, Гильямон, Муса, Гедеш, Дуро.
«Севилья»: Хави Диас, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья (Жордан, 46), Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Гомес (Корона, 74), Окампос, Рафа Мир.
Удаление: Гайя, 89
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