Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 1
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
Футбол (1 событие из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лион - Сент-Этьен -:- Запланирован

«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»

Гости в большинстве вырвать победу не смогли
Футбол Примерa (Испания)
08:32
«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»
Фото: Marca

«Валенсия» в матче 21 тура Ла Лиги отобрала очки у «Севильи».

Оба мяча были забиты в первом тайме. Открыл счет в матче Диакаби, забивший в свои ворота, но к концу тайма отличился Гедеш, сравняв счет.

Победителя в матче команды не определили. «Валенсия» доигрывала встречу в меньшинстве, но удержала ничью.

Ла Лига. 21-й тур:

«Валенсия» – «Севилья» 1:1

Голы: Гедеш, 44 – Диакаби, 7 (АГ)

«Валенсия»: Силлессен (Доменек, 18), Тьерри Коррейя (Маркос Андре, 77), Альдерете, Диакаби, Москера (Тони Лато, 46), Гайя, Фулькье, Гильямон, Муса, Гедеш, Дуро.

«Севилья»: Хави Диас, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья (Жордан, 46), Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Гомес (Корона, 74), Окампос, Рафа Мир.

Удаление: Гайя, 89

Андрей Усмонов
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Севилья Валенсия (футбол)

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
Футбол Примерa (Испания)
09:08
Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
Защитник «Севильи» заинтересован в трансфере в «Ньюкасл»
Футбол Примерa (Испания)
19 января 09:28
Гол на первой минуте подарил «Валенсии» путевку в четвертьфинал Кубка Испании
Гол на первой минуте подарил «Валенсии» путевку в четвертьфинал Кубка Испании
Футбол В Европе
17 января 00:48
«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании в доигровке скандального матча
«Бетис» выбил «Севилью» из Кубка Испании в доигровке скандального матча
Футбол Примерa (Испания)
16 января 19:01
Игрок «Бетиса» – об остановке матча с «Севильей»: «Тренер сказал игроку упасть и сделать вид, что потерял сознание»
Игрок «Бетиса» – об остановке матча с «Севильей»: «Тренер сказал игроку упасть и сделать вид, что потерял сознание»
Футбол Примерa (Испания)
16 января 15:28
Матч «Бетиса» и «Севильи» в Кубке Испании был прерван из-за того, что в игрока гостей бросили палкой с трибун
Матч «Бетиса» и «Севильи» в Кубке Испании был прерван из-за того, что в игрока гостей бросили палкой с трибун
Футбол Примерa (Испания)
16 января 08:32

Новости: Футбол

Титульный спонсор «Бордо» насмехался над результатами команды. С ним разорвали контракт
Титульный спонсор «Бордо» насмехался над результатами команды. С ним разорвали контракт
Лига 1 (Франция)
09:54
«Динамо» хочет продать форварда, который пришел в команду летом
«Динамо» хочет продать форварда, который пришел в команду летом
Украинская Премьер-лига
09:30
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
Сборная Польши отказалась от приглашения Шевченко, узнав его запросы
В Европе
09:10
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
Примерa (Испания)
09:08
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
Премьер-Лига (Англия)
08:59
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Стало известно, кто возглавил «Дженоа» после Шевченко
Серия А (Италия)
08:58
«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»
«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»
Примерa (Испания)
08:32
«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»
«Манчестер Юнайтед» с Роналду в составе обыграл «Брентфорд»
Премьер-Лига (Англия)
08:10
«Интер» лишь в дополнительное время прошел «Эмполи» в Кубке Италии
«Интер» лишь в дополнительное время прошел «Эмполи» в Кубке Италии
Серия А (Италия)
07:48
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Все новости