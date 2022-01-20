«Севилья» потеряла очки в матче с «Валенсией»

Гости в большинстве вырвать победу не смогли

Фото: Marca

«Валенсия» в матче 21 тура Ла Лиги отобрала очки у «Севильи».

Оба мяча были забиты в первом тайме. Открыл счет в матче Диакаби, забивший в свои ворота, но к концу тайма отличился Гедеш, сравняв счет.

Победителя в матче команды не определили. «Валенсия» доигрывала встречу в меньшинстве, но удержала ничью.

Ла Лига. 21-й тур:

«Валенсия» – «Севилья» 1:1

Голы: Гедеш, 44 – Диакаби, 7 (АГ)

«Валенсия»: Силлессен (Доменек, 18), Тьерри Коррейя (Маркос Андре, 77), Альдерете, Диакаби, Москера (Тони Лато, 46), Гайя, Фулькье, Гильямон, Муса, Гедеш, Дуро.

«Севилья»: Хави Диас, Монтьель, Рекик, Диего Карлос, Акунья (Жордан, 46), Ракитич, Фернандо, Оливер Торрес, Гомес (Корона, 74), Окампос, Рафа Мир.

Удаление: Гайя, 89