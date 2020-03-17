«Севилья» с комфортным счетом обыграла «Эльче»

Голы в концовке обоих таймов принесли «красно-белым» 3 очка

Гол Васкеса / Фото: twitter.com/sevillafc

«Севилья» выиграла у «Эльче» в матче 27-го тура Примеры. Матч завершился со счетом 2:0.



Форвард, за которым внимательно следит «Боруссия», открыл счет в матче. В концовке первого тайма Эн-Несири откликнулся на навес от Сусо. Со второго этажа игрок переправил мяч в правый угол ворот Бадии.

На протяжении матча «Эльче» несколько раз угрожал воротам Буну, но до голов дело не дошло. А вот под занавес поединка хозяева сумели вновь отличиться голом. После шикарной передачи Оливера Торреса Васкес пяткой переправил мяч в ворота гостей.

После победы в матче севильцы отстают в турнирной таблице Примеры от третьего «Реала» на 3 пункта.

Примера. 27-й тур.

«Севилья» − «Эльче» 2:0

Голы: Эн-Несири, 43, Васкес, 89.

«Севилья»: Буну, Серджи Гомес, Кунде, Навас, Акунья (Гомес, 88), Оскар Родригес (Мунир, 62; Васкес, 86), Ракитич, Сусо (Рекик, 78), Гудель, Оливер Торрес, Эн-Несири (де Йонг, 87).

«Эльче»: Бадия, Кальво, Верду, Хосема (Мохика, 77), Паласиос, Хосан (Милья, 69), Фидель (Пьятти, 77), Марконе, Гути (Родригес, 84), Бойе, Каррильо (Моренте, 69).

Предупреждения: Серджи Гомес (10), Оскар Родригес (39), Мохика (78).