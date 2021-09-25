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«Севилья» в меньшинстве удержала победу над «Эспаньолом» и обошла «Атлетико» в таблице

Два предупреждения в течение минуты заработал Дилэйни
Футбол Примерa (Испания)
21:27
«Севилья» в меньшинстве удержала победу над «Эспаньолом» и обошла «Атлетико» в таблице
Фото - ФК Севилья

В шестом туре испанской Примеры «Севилья» дома переиграла «Эспаньол».

Первый тайм остался за хозяевами. Открыл счет Эн-Несири. Де Томас, казалось бы, его сравнял, однако его гол был отменен из-за офсайда.

В середине второй 45-минутки подвел свою команду Дилэйни, заработав предупреждение и удаление за реакцию на него. Тем не менее в концовке встречи Рафа Мир снял все вопросы о победителе.

«Севилья» сравнялась с «Атлетико» по очкам в турнирной таблице, но опережает «матрасников» по дополнительным показателям. «Эспаньол» остается во второй десятке.

Примера, 6 тур

«Севилья» – «Эспаньол» 2:0

Голы: Эн-Несири, 13, Рафа Мир, 87

«Севилья»: Буну, Навас, Диего Карлос, Кунде, Акунья, Ракитич (Фернандо, 56), Дилэйни, Жордан, Окампос (Рекик, 80), Сусо (Ламела, 56), Эн-Несири (Рафа Мир, 70).

«Эспаньол»: Диего Лопес, Кабрера, Серджи Гомес, Педроса, Мерида (Димата, 46), Дардер, Баре, Алеиш Видаль (Вадильо, 90), Эмбарба (Морон, 78), де Томас, У Лэй (Меламед, 57).

Предупреждения: Ракитич, Дилэйни, Ламела

Удаление: Дилэйни

Сергей Стаднюк
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