«Севилья» заинтересована в чемпионе Европы, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ

Флоренци может сменить клуб

Алессандро Флоренци / Фото: Eurosport

Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Севилью», сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.

По информации источника, 30-летний Флоренци не входит в планы Моуриньо. Контракт итальянца с «Ромой» действует до 2023-го года.

В прошлом сезоне Флоренци выступал в аренде в ПСЖ.

Напомним, Флоренци стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.