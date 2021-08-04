Флоренци: «Футбол едет в Рим, англичане ошибались»
«Севилья» заинтересована в чемпионе Европы, который в прошлом сезоне выступал за ПСЖ
Флоренци может сменить клуб
Алессандро Флоренци / Фото: Eurosport
Защитник «Ромы» Алессандро Флоренци может перейти в «Севилью», сообщает в своем Twitter журналист Николо Скира.
По информации источника, 30-летний Флоренци не входит в планы Моуриньо. Контракт итальянца с «Ромой» действует до 2023-го года.
В прошлом сезоне Флоренци выступал в аренде в ПСЖ.
Напомним, Флоренци стал чемпионом Европы в составе сборной Италии.
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