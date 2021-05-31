«Севилью» может покинуть один из лидеров команды

Андалусийцам вскоре нужно будет искать замену

Жюль Кунде / фото - ESPN

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде готов сменить обстановку и пойти за новым вызовом, сообщает Telefoot.

22-летний француз намекнул, что не прочь пойти на повышение:

«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своём выборе. Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в ещё большем. Посмотрим, что ждёт меня в будущем».

За подпись защитника уже сражаются «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы выплатить «Севилье» около 60 миллионов евро за трансфер француза.

В минувшем сезоне Кунде провел за андалусийскую команду 49 матчей, где успел отметиться 5 голами и одной голевой передачей.

Напомним, бывший тренер «Севильи» Унай Эмери принес «Вильярреал» их первый европейский трофей.