Алаба: «Реал» для меня был первым в списке»
«Севилью» может покинуть один из лидеров команды
Андалусийцам вскоре нужно будет искать замену
10:20
Жюль Кунде / фото - ESPN
Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде готов сменить обстановку и пойти за новым вызовом, сообщает Telefoot.
22-летний француз намекнул, что не прочь пойти на повышение:
«Переход в «Севилью» был лучшим вариантом, чтобы улучшить свою игру. Не жалею о своём выборе.
Я играл в большом клубе, но хотел бы выступать в ещё большем. Посмотрим, что ждёт меня в будущем».
За подпись защитника уже сражаются «Реал» и «Манчестер Юнайтед», которые готовы выплатить «Севилье» около 60 миллионов евро за трансфер француза.
В минувшем сезоне Кунде провел за андалусийскую команду 49 матчей, где успел отметиться 5 голами и одной голевой передачей.
Напомним, бывший тренер «Севильи» Унай Эмери принес «Вильярреал» их первый европейский трофей.
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