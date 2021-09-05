Экс-лидер «Севильи» перейдет в катарский клуб
«Севилью» не удовлетворили предложения «Челси» по Кунде
Испанский клуб сохранил защитника
5 сентября 13:10
Фото: AS
«Севилья» отклонила предложения от «Челси» по защитнику Жюлю Кунде.
Тренер команды Хулен Лопетеги рассказал Diario de Sevilla, почему защитник остался.
«Кунде остался, потому что клуб решил, что это правильное решение на основании предложений, которые поступили в клуб. Для меня, как для тренера, это прекрасно, потому что Жюль снова будет выступать за нас и показывать свой высокий уровень».
«Челси» был готов заплатить 60 миллионов евро за игрока. «Севилья» требовала 80 миллионов.
Сам защитник расстроен срывом трансфера.
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