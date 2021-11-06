«Сейчас не лучший момент в истории клуба». Хави впервые высказался после возвращения в «Барселону»

Хави / фото - The Guardian

Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Mundo Deportivo свое возвращение в родной клуб уже в качестве коуча:

Мы постараемся осчастливить игроков. Нужно упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень позитивно. Придется поработать, чтобы все получилось.

Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории «Барсы», но я хочу показать клубу свои идеи. И упорно работать, создавая команду.

Я думаю, это вопрос командной работы. Я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен.

Командная работа – это самое важное».