«Сейчас не лучший момент в истории клуба». Хави впервые высказался после возвращения в «Барселону»
Новый главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал для Mundo Deportivo свое возвращение в родной клуб уже в качестве коуча:
«Мы будем работать на максимум. Все-таки мы «Барса» – лучший клуб мира, а лучший клуб мира должен побеждать. Он не может играть вничью или проигрывать. Так что у меня будут максимальные требования.
Мы постараемся осчастливить игроков. Нужно упорно работать, ставить четкие цели и, конечно, стараться побеждать. Я настроен очень позитивно. Придется поработать, чтобы все получилось.
Я тоже проходил через тяжелые ситуации. Сейчас не лучший момент в истории «Барсы», но я хочу показать клубу свои идеи. И упорно работать, создавая команду.
Я думаю, это вопрос командной работы. Я с нетерпением жду возможности все исправить. Но, конечно, мне нужно поговорить с игроками, чтобы понять, как обстоят дела. Я очень благодарен Серхи Бархуану за его работу. Сегодня его ждет еще один матч, и он очень важен.
Командная работа – это самое важное».
Ради работы у руля «блаугранас» испанец покинул катарский «Аль-Садд», где провел несколько лет.
Специалист вернулся в клуб, где раньше был капитаном, но уже в качестве тренера. Испанец заменит на этом посту Рональда Кумана.
Но каталонцам еще предстоит выплатить «Аль-Садду» неустойку за приглашение Хави. По информации СМИ, клуб и тренер разделят эту сумму.
Напомним, Хави выдвинул руководству «Барселоны» свои требования.
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