«Сейвов Трубина не постеснялся бы даже Нойер». Французская пресса в восторге от вратаря

Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер

В квалификационно матче ЛЧ донецкий «Шахтер» переиграл «Монако» (1:0).

Французское издание L`Equipe опубликовало статью с итогами матча, где особенно выделило вратаря «горняков» Анатолия Трубина:

После этого гола хозяева создали несколько возможностей для взятия ворот, но это был не их вечер, а Анатолия Трубина. Даже когда Бен-Йеддер на 57-й минуте бил, казалось, наверняка, украинец сделал сэйв, которого не постеснялся бы и Мануэль Нойер. Да, бывают такие дни, когда игрокам удается все. Шахтер увез из Монако минимальное преимущество и за это должен поблагодарить именно Трубина».