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«Сейвов Трубина не постеснялся бы даже Нойер». Французская пресса в восторге от вратаря

Голкипер конкретно выручал свою команду
Футбол Лига чемпионов UEFA
13:10
«Сейвов Трубина не постеснялся бы даже Нойер». Французская пресса в восторге от вратаря
Анатолий Трубин / фото - ФК Шахтер

В квалификационно матче ЛЧ донецкий «Шахтер» переиграл «Монако» (1:0).

Французское издание L`Equipe опубликовало статью с итогами матча, где особенно выделило вратаря «горняков» Анатолия Трубина:

«Для выхода в групповой этап ЛЧ монегаскам в следующую среду придется совершить небольшой подвиг в Украине. После проигрыша 0:1 наши футболисты находятся в крайне невыгодном положении. Педриньо дерзко и легко проник в штрафную Монако и переиграл третьего голкипера Радослава Маецкого.

После этого гола хозяева создали несколько возможностей для взятия ворот, но это был не их вечер, а Анатолия Трубина. Даже когда Бен-Йеддер на 57-й минуте бил, казалось, наверняка, украинец сделал сэйв, которого не постеснялся бы и Мануэль Нойер. Да, бывают такие дни, когда игрокам удается все. Шахтер увез из Монако минимальное преимущество и за это должен поблагодарить именно Трубина».

Авторитетный портал InStat также выделил украинского голкипера, назвав его лучшим игроком встречи. Трубин совершил за игру пять сейвов.

Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис присутствовал на матче и рассказал, за кого он болел.


Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Анатолий Трубин Монако

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