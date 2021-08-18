«Сейвов Трубина не постеснялся бы даже Нойер». Французская пресса в восторге от вратаря
В квалификационно матче ЛЧ донецкий «Шахтер» переиграл «Монако» (1:0).
Французское издание L`Equipe опубликовало статью с итогами матча, где особенно выделило вратаря «горняков» Анатолия Трубина:
«Для выхода в групповой этап ЛЧ монегаскам в следующую среду придется совершить небольшой подвиг в Украине. После проигрыша 0:1 наши футболисты находятся в крайне невыгодном положении. Педриньо дерзко и легко проник в штрафную Монако и переиграл третьего голкипера Радослава Маецкого.
После этого гола хозяева создали несколько возможностей для взятия ворот, но это был не их вечер, а Анатолия Трубина. Даже когда Бен-Йеддер на 57-й минуте бил, казалось, наверняка, украинец сделал сэйв, которого не постеснялся бы и Мануэль Нойер. Да, бывают такие дни, когда игрокам удается все. Шахтер увез из Монако минимальное преимущество и за это должен поблагодарить именно Трубина».
Авторитетный портал InStat также выделил украинского голкипера, назвав его лучшим игроком встречи. Трубин совершил за игру пять сейвов.
Анатолий Трубин (Anatolii Turbin) v Monaco.(@TGR_COMPS) August 17, 2021
// @FCShakhtar_fr @za_gris_tot pic.twitter.com/875ZVVAZHr
Напомним, президент «Динамо» Игорь Суркис присутствовал на матче и рассказал, за кого он болел.
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