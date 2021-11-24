Сезар: «Такой «Интер» не может бояться «Шахтера»

«Нерадзурри» попытаются впервые за 4 матча забить дончанам

Жулио Сезар / фото - Inter

Экс-вратарь и победитель ЛЧ в составе «Интера» Жулио Сезар поделился с SempreInter ожиданиями от матча миланцев с «Шахтером» в рамках группового этапа турнира:

«Я был на «Сан-Сиро» в сентябре, когда мы играли с «Реалом». Команда, которая так усложнила жизнь испанцам, доминируя большую часть матча, не может бояться «Шахтера». Нужно просто сыграть так же еще раз, и победа будет в кармане, а квалификация в 1/8 станет реальностью. «Интер» переживает прекрасный отрезок: победа над «Наполи» имела решающее значение для прогресса в чемпионате. Но игроки также перенесут это с собой в Лигу чемпионов: такие матчи меняют сезон, дают игрокам уверенность в себе. Это отличает нынешний «Интер» от той версии, что играла в Киеве. Пожалуй, единственное, что можно сказать – это то, что в Европе нет права на ошибку, требуется больше внимания, чем в случае матчей в лиге. Но было бы неплохо впервые за много лет попасть в плей-офф».

Сезар выступал в составе «нерадзурри» с 2005-го по 2012-й, успев выиграть с командой за это время все возможные трофеи, включая «требл» в сезоне 2008/2009.

Уже сегодня, 24-го ноября «нерадзурри» в Милане примут дончан. Онлайн трансляция «Интер» – «Шахтер». Начало – в 19:45.

Чтобы спокойно выйти в плей-офф ЛЧ «Интеру» нужно набрать 4 очка в оставшихся двух матчах. Все расклады в группе перед D пятым туром.