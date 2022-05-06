Президент ПФЛ: «Все клубы Первой и Второй лиги высказали готовность начать новый сезон»
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Таке рішення прийняла рада ПФЛ
11:44
Перша ліга / Фото - fckryvbas.comРада Професіональної футбольної ліги України прийняла рішення стосовно долі сезону-2021/2022 у двох дивізіонах українського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
Таким чином, ПФЛ затвердила турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах «А» і «Б» Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.
Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.
Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні. Чемпіона не буде.
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