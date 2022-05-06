Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 3
Завтра 9
Развернуть Свернуть
Футбол (3 события из 4) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Айнтрахт - Лион -:- Запланирован
22:00 Глазго Рейнджерс - РБ Лейпциг 3:1 Окончен
22:00 Айнтрахт - Вест Хэм 1:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (3 события из 5) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
22:00 Лилль - Монако -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
19:45 Интер - Эмполи -:- Запланирован
22:00 Дженоа - Ювентус -:- Запланирован
Футбол (9 событий из 35) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:00 Челси - Вулверхэмптон -:- Запланирован
17:00 Лестер - Эвертон -:- Запланирован
17:00 Норвич - Вест Хэм -:- Запланирован
19:30 Брайтон - Манчестер Юнайтед -:- Запланирован
21:45 Ливерпуль - Тоттенхэм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
16:00 Торино - Наполи -:- Запланирован
21:45 Лацио - Сампдория -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
Пари-матч
17:15 Атлетик - Валенсия -:- Запланирован
22:00 Бетис - Барселона -:- Запланирован
Сейчас в эфире
15:00
Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. Прометей – Девелопрес
13:45
Стронгмен. Лига Чемпионов

Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним

Таке рішення прийняла рада ПФЛ
Футбол Первая лига
11:44
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Перша ліга / Фото - fckryvbas.com
Рада Професіональної футбольної ліги України прийняла рішення стосовно долі сезону-2021/2022 у двох дивізіонах українського футболу. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

Таким чином, ПФЛ затвердила турнірні таблиці Першої та Другої ліг станом на 24 лютого 2022 року. Команди, що посіли останні місця в групах «А» і «Б» Другої ліги, не вилітають і не припиняють членства в ПФЛ.

Щодо обміну між лігами та форматів змагань ПФЛ у сезоні-2022/2023, то для обговорення цих питань створено робочу групу, до якої ввійшли представники ПФЛ, УПЛ та УАФ. Запропонований нею проєкт у підсумку має бути затверджений Виконкомом УАФ.

Раніше стало відомо, що УПЛ офіційно не буде дограна в нинішньому сезоні. Чемпіона не буде.
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Вторая лига УАФ

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Павелко про рішення UEFA щодо росіян: «Це ще один дуже важливий сигнал»
Футбол В Украине
03 мая 20:38
Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»
Павелко: «К сожалению, некоторые украинские клубы прекратят существование»
Футбол Украинская Премьер-лига
29 апреля 12:30

Новости: Футбол

«Барселона» прагне підписати лідера оборони «Наполі»
«Барселона» прагне підписати лідера оборони «Наполі»
Примерa (Испания)
14:52
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
«Вест Хем» має намір провернути трансфер футболіста, який грає на позиції Ярмоленка
Премьер-Лига (Англия)
14:21
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Петраков: «Я – перший тренер, який готує збірну в умовах війни»
Сборная Украины
13:45
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Офіційно. «Арсенал» підписав нову угоду з Артетою
Премьер-Лига (Англия)
13:16
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Легіонер «Бордо» Ігнатенко буде викликаний до лав національної збірної України
Сборная Украины
12:48
Екс-наставник «Бенфіки» може очолити збірну Бразилії після ЧС-2022. Гвардіола – залишається серед кандидатів
Екс-наставник «Бенфіки» може очолити збірну Бразилії після ЧС-2022. Гвардіола – залишається серед кандидатів
В мире
12:19
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Сезон-2021/22 у Першій та Другій лігах офіційно визнано недограним
Первая лига
11:44
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Навас, Ді Марія, Ікарді, Курзава та Дагба влітку можуть покинути ПСЖ
Лига 1 (Франция)
11:15
«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22
«Тоттенхем» має намір придбати двох гравців півфіналіста Ліги чемпіонів сезону-2021/22
Премьер-Лига (Англия)
10:47
Все новости

Популярные новости

Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Вы удивитесь, узнав, кто помогает Усику в подготовке реванша с Дшошуа
Бокс Профессиональный бокс
30 апреля 09:52
21
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Тема дня
«Я был неправ. Но сейчас все изменилось окончательно». Олег Верняєв – приклад того, що український спорт прозрів
Спортивная гимнастика
02 мая 11:18
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
«Вас же там эти бандеровцы, неонацисты бомбят!» Хацкевич про общение с родителями-белорусами
Футбол В Украине
30 апреля 11:08
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Повєткін розказав про переписку з Усиком після російського вторгнення в Україну
Бокс Профессиональный бокс
05 мая 10:43
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
«Именно вы – тот неонацист!». Олимпийский чемпион из россии заткнул пасть главному путинскому пропагандону
Бокс Аматорский бокс
03 мая 10:59
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
«Спаси Господи Херсон от украинских ракет!» Скандал в сборной Украины
Спортивная гимнастика
29 апреля 07:57
7
Все новости