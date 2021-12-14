Сезон в АПЛ могут приостановить? Матч еще одного английского гранда был перенесен

В Англии новая вспышка коронавируса

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«Манчестер Юнайтед» на своем официальном сайте объявил о переносе матча 17-го тура АПЛ против «Брэнтфорда».

Целый ряд членов первой команды «дьяволов» сдали положительные тесты на коронавирус, из-за чего тренировочный процесс и деятельность коллектива были временно приостановлены.

Заболевшие футболисты были изолированы, и клуб мониторит состояние остальных игроков.

Маникунианцы направили запрос в АПЛ о переносе игры, которая должна был состоятся 14-го декабря, и лига удовлетворила просьбу команды.

Ранее также были перенесены ближайшие матчи «Тоттенхэма» из-за вспышки заболеваемости.

По информации Daily Mail, сезон в Англии может быть временно приостановлен, пока ситуация с COVID-19 не стабилизируется.

Напомним, Зинченко, Яремчук и Лунин узнали путь к финалу Лиги чемпионов.