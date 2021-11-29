«Сфокусируюсь на том, чтобы сезон стал успешным для клуба». Первые слова Рангника в качестве тренера МЮ

«Красные дьяволы» заключили контракт с немецким специалистом на полгода

Ральф Рангник / Фото: пресс-служба МЮ

Новоизбранный главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник прокомментировал свой приход в команду. Его слова приводит пресс-служба «красных дьяволов».

«Я очень рад присоединиться к «Манчестер Юнайтед». Сфокусируюсь на том, чтобы этот сезон стал успешным для клуба.

Команда полна талантов. В ней отлично сочетаются молодость и опыт.

Все мои усилия в течение следующих шести месяцев будут направлены на то, чтобы помочь футболистам реализовать свой потенциал как индивидуально, так и с командной точки зрения – что наиболее важно.

Помимо этого, я с нетерпением жду возможности поддерживать долгосрочные цели клуба в роли консультанта».



Напомним, МЮ уволил Уле Гуннара Сульшера неделю назад, и.о. главного тренера был Майкл Кэррик.

В последнем матче МЮ поделил очки с «Челси» (1:1).