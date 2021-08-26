Форвард «Динамо» покинет команду после того, как восстановится после травмы
Шабанов останется в «Динамо» до конца контракта
Предложений по защитнику у киевлян нет
Артем Шабанов / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Артем Шабанов останется в киевском клубе до конца контракта, сообщает Телеграмм-канал «Динамо Киев Inside».
«Артем Шабанов до конца контракта (а это декабрь сего года) остается в команде. Агенты и футболист просят о продлении, руководство думает. Никаких аренд больше не предвидится. Покупателей нет».
Ранее сообщалось, что легионеры киевлян Сидклей и Жерсон Родригеш отсутствовали на командном фото «Динамо» для UEFA.
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