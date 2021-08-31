В матче с «Колосом» Шабанов впервые за 9 месяцев сыграет за «Динамо»
Шабанов останется в «Динамо»
Защитник не покинет команду Луческу
Артем Шабанов / Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Артем Шабанов останется в киевском клубе, сообщил украинский журналист Игорь Цыганык в шоу «Цыганык лайв»
По его информации, «Динамо» также планирует подписать еще одного защитника.
Ранее еще один источник сообщал, что Шабанов останется в «Динамо» до конца контракта (декабря 2021-й год).
Ранее сообщалось, что Шабановым интересуются два клуба УПЛ.
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