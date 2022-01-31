Шабанов перейдет в «Фехервар» на постоянной основе

Защитник покинул «Динамо»

Фото: ФК Динамо

Защитник «Динамо» Артем Шабанов покинул клуб.

Он попишет полноценный контракт с венгерской командой «Фехервар». О переходе должны объявить до конца дня.

Речь идет о трансфере, а не об аренде. Контракт защитника с «Динамо» истек в декабре, но сообщалось, что он его продлил до лета. Вероятно, новое соглашение будет разорвано.

За «Фехервар» уже играет один из игроков «Динамо». В аренду уехал Богдан Леднев.

Команда идет 4-й в таблице чемпионата Венгрии.