«Динамо» может купить защитника команды Вернидуба
Шабанов перейдет в «Фехервар» на постоянной основе
Защитник покинул «Динамо»
Фото: ФК Динамо
Защитник «Динамо» Артем Шабанов покинул клуб.
Он попишет полноценный контракт с венгерской командой «Фехервар». О переходе должны объявить до конца дня.
Речь идет о трансфере, а не об аренде. Контракт защитника с «Динамо» истек в декабре, но сообщалось, что он его продлил до лета. Вероятно, новое соглашение будет разорвано.
За «Фехервар» уже играет один из игроков «Динамо». В аренду уехал Богдан Леднев.
Команда идет 4-й в таблице чемпионата Венгрии.
Комментарии 1