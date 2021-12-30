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Шабанов продлил контракт с «Динамо»

Защитник решил остаться в команде
Футбол Украинская Премьер-лига
10:11
Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Фото: dynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Артем Шабанов продлил контракт с «Динамо».

Руководство киевлян решило сохранить 29-летнего игрока. Подписание учитывалось с травмами Дениса Попова и Никиты Бурды, а также ухода Виталия Миколенко.

Вероятно, весной Мирча Луческу рассчитывает на Шабанова, который может сыграть и левого защитника.

Официально о продлении должны объявить в ближайшее время. Срок продления - до конца сезона.

Предыдущий контракт Артема был рассчитан до конца этого года.

Источник: Динамо Киев Inside Андрей Усмонов
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Артем Шабанов Динамо Киев

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