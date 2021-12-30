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Шабанов продлил контракт с «Динамо»
Защитник решил остаться в команде
Фото: dynamo.kiev.ua
Защитник «Динамо» Артем Шабанов продлил контракт с «Динамо».
Руководство киевлян решило сохранить 29-летнего игрока. Подписание учитывалось с травмами Дениса Попова и Никиты Бурды, а также ухода Виталия Миколенко.
Вероятно, весной Мирча Луческу рассчитывает на Шабанова, который может сыграть и левого защитника.
Официально о продлении должны объявить в ближайшее время. Срок продления - до конца сезона.
Предыдущий контракт Артема был рассчитан до конца этого года.
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