Шабановым интересуются два украинских и один польский клуб

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр : Футбол
Вчера 3
Сейчас 0
Сегодня 17
Завтра 8
Футбол (3 события из 3) показать все
Лига чемпионов UEFA 21/22
Календарь Таблица
22:00 Брондбю - Ред Булл Зальцбург 1:2 Окончен
22:00 Шахтер - Монако 2:2* Окончен
22:00 Динамо Загреб - Шериф 0:0 Окончен
нет важных матчей
Футбол (17 событий из 33) показать все
Лига Европы UEFA 21/22
Календарь Таблица
18:00 Алашкерт - Глазго Рейнджерс -:- Запланирован
19:00 ХИК Хельсинки - Фенербахче -:- Запланирован
19:30 Заря - Рапид Вена -:- Запланирован
21:15 АЗ Алкмаар - Селтик -:- Запланирован
21:30 Клуж - Црвена Звезда -:- Запланирован
22:00 Легия Варшава - Славия Прага -:- Запланирован
Лига конференций UEFA 21/22
Календарь Таблица
20:00 Копенгаген - ФК Сивасспор -:- Запланирован
20:00 Маккаби Хайфа - Нефтчи -:- Запланирован
20:00 ЦСКА София - Виктория Пльзень -:- Запланирован
20:00 Витесс - Андерлехт -:- Запланирован
20:00 Русенборг - Ренн -:- Запланирован
20:30 Маккаби Тель-Авив - Шахтер Караганда -:- Запланирован
21:00 Риека - ПАОК -:- Запланирован
21:00 Гент - Ракув Ченстохова -:- Запланирован
21:15 Унион Берлин - КуПС -:- Запланирован
21:45 Абердин - Карабах -:- Запланирован
21:45 Тоттенхэм - Пасош Феррейра -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 11) показать все
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Нант - Лион -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
21:30 Боруссия Дортмунд - Хоффенхайм -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
21:45 Верона - Интер -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
16:30 Горняк-Спорт - Кремень -:- Запланирован
17:30 Кривбасс - Подолье -:- Запланирован
17:30 ВПК-Агро - Прикарпатье -:- Запланирован
18:45 Оболонь - Олимпик -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 Черноморец - Александрия -:- Запланирован

Шабановым интересуются два украинских и один польский клуб

Защитник готов покинуть «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
11:10
Шабановым интересуются два украинских и один польский клуб
Артем Шабанов / фото - FootBoom

Киевское «Динамо» готово расстаться с защитником Артемом Шабановым.

29-летний игрок может в скором времени покинуть столичный клуб и перейти в другую команду из УПЛ. Им активно интересуются луганская «Заря» и «Днепр-1».

Если варианты с продолжением карьеры в Украине не устроят игрока, то он может перейти в чемпионат из соседней страны. Польская «Легия» готова арендовать Шабанова на один год.

Игрок уже контактировал с варшавским клубом, но покупать его они не планируют. Поляки подпишут защитника лишь в том случае, если он будет свободным агентом.

В текущем сезоне Шабанов еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах, а в минувшей кампании лишь 10 раз выходил на матчи команды.

Напомним, легионер «Динамо» в шаге от перехода в ПАОК.

Источник: zaryalg Павел Харченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Динамо Киев Артем Шабанов Заря СК Днепр-1

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Футбол Украинская Премьер-лига
14:34
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Футбол Украинская Премьер-лига
13:45
Супряга может отправиться к новичкам Серии А вместо легионера «Динамо»
Супряга может отправиться к новичкам Серии А вместо легионера «Динамо»
Футбол Украинская Премьер-лига
12:40
Источник: сегодня легионер «Динамо» перейдет в ПАОК
Источник: сегодня легионер «Динамо» перейдет в ПАОК
Футбол Украинская Премьер-лига
09:47
«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
08:13
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
Тема дня
«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
Футбол Лига чемпионов UEFA
07:45

Новости: Футбол

Энрике снова не вызвал ни одного игрока «Реала» в сборную Испании
Энрике снова не вызвал ни одного игрока «Реала» в сборную Испании
В Европе
14:40
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Суркис верит в Вербича больше, чем Луческу – источник
Украинская Премьер-лига
14:34
Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»
Источник: «Львов» нашел замену для Бессмертного в Первой лиге»
Украинская Премьер-лига
14:33
Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»
Артета: «Арсенал» мотивирован и хочет обыграть «Манчестер Сити» на выезде»
Премьер-Лига (Англия)
14:11
Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»
Экс-игрок сборной Украины: «Шансы у «Зари» на выход в групповой раунд ЛЕ еще остались»
Лига Европы UEFA
14:10
«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
«Фиорентина» договорилась об аренде защитника «Реала»
Примерa (Испания)
14:07
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Уйдут? Двое игроков отсутствовали на командной фотосессии «Динамо» для UEFA
Украинская Премьер-лига
13:45
Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд ЛЧ
Вернидуб стал вторым украинским тренером, который вывел иностранную команду в групповой раунд ЛЧ
Лига чемпионов UEFA
13:42
Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Кейн требует у «Тоттенхэма» зарплату, которая сделает его самым высокооплачиваемым игроком АПЛ
Премьер-Лига (Англия)
13:32
Все новости

Популярные новости

Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Редкач: «Усик приехал домой к Ломаченко и платил ему за то, что живет у него»
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 19:43
53
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Тема дня
«Такой же джеб, рост и навыки». Усик нашел в Африке бойца, идеально похожего на Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:30
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа
Бокс Профессиональный бокс
23 августа 16:10
3
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
«Курит траву больше пятидесяти лет». Красюк рассказал, что помогает промоутеру Ломаченко оставаться лучшим в своем деле
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 19:35
30
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Интервью
Пакьяо смотрел бой Хижняка и не нашел места комплиментам: «У него нет стиля, нет защиты»
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 15:51
8
Все новости