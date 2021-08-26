Шабановым интересуются два украинских и один польский клуб

Защитник готов покинуть «Динамо»

Артем Шабанов / фото - FootBoom

Киевское «Динамо» готово расстаться с защитником Артемом Шабановым.

29-летний игрок может в скором времени покинуть столичный клуб и перейти в другую команду из УПЛ. Им активно интересуются луганская «Заря» и «Днепр-1».

Если варианты с продолжением карьеры в Украине не устроят игрока, то он может перейти в чемпионат из соседней страны. Польская «Легия» готова арендовать Шабанова на один год.

Игрок уже контактировал с варшавским клубом, но покупать его они не планируют. Поляки подпишут защитника лишь в том случае, если он будет свободным агентом.

В текущем сезоне Шабанов еще ни разу не появлялся на поле в официальных матчах, а в минувшей кампании лишь 10 раз выходил на матчи команды.

Напомним, легионер «Динамо» в шаге от перехода в ПАОК.