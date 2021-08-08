«Вест Хэм» с Ярмоленко уверенно переиграл «Аталанту» без Малиновского и Коваленко
Шаблий: «Ждём Коваленко на поле и верим, что покажет свои лучшие качества»
Агент пожелал своему клиенту хорошего старта в «Специи»
19:39
Коваленко сменил второй клуб за полгода
Футбольный агент Вадим Шаблий в Instagram
прокомментировал аренду полузащитника «Аталанты» Виктора Коваленко в «Специю».
«Полузащитник «Аталанты» Виктор Коваленко перешел в «Специю» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один год. Желаю Виктору удачи и хорошего старта в сезоне. Ждём Коваленко на поле и верим, что покажет свои лучшие качества».
Напомним, ранее была информация, что «Специя» арендовала Коваленко с правом выкупа.
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