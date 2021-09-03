Шахаб после вылета из ЛЕ от «Рапида»: «Таких команд как «Рапид» много в УПЛ»

Тем не менее, астрийцы разгромили луганчан

Шахаб Захеди / фото - ФК Заря Нападающий «Зари» Шахаб Захеди рассказал о реакции команды на поражение от «Рапида» с общим счетом 2:6 и вылета из Лиги Европы: «Рапид» ‒ хорошая команда, но я не заметил за ними ничего особенного. Таких команд много в УПЛ. Все могло сложиться иначе, если бы фортуна в первом матче повернулась к нам лицом. «Рапид» за два матча создал шесть моментов и все шесть реализовал. Удивительная эффективность. Мы за два матча создали моментов не меньше, но забили всего два». Перед ответным поединком были надежды, что можете отыграть три мяча? «Конечно. И это не только я так считал, но и вся команда. Мы осознавали, что это вполне реально. В футболе и не три мяча отыгрывали. Иногда ты можешь быть на голову сильнее соперника, но мяч упорно не летит в ворота. Что ж, надо забыть это поражение. Впереди Лига конференций. Надеюсь, там с реализацией все будет в порядке, и мы покажем себя». Как Скрипник отреагировал на поражение? «В раздевалке все были взвинчены. Сложно держать эмоции в себе, когда уступаешь. Тренерский штаб указал нам на ошибки и просчеты. Но мы уже переступили через это. Забыли, короче. Сейчас мы сфокусированы на УПЛ». За выход в групповой раунд были положены премиальные? «Я ничего не слышал». После вылета из квалификационного этапа ЛЕ луганчане будут играть в другом еврокубковом турнире – Лиге Конференций. Напомним, Скрипник прокомментировал жеребьевку ЛК для «Зари».