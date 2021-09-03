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Шахаб после вылета из ЛЕ от «Рапида»: «Таких команд как «Рапид» много в УПЛ»

Тем не менее, астрийцы разгромили луганчан
Футбол Украинская Премьер-лига
3 сентября 13:17
Шахаб после вылета из ЛЕ от «Рапида»: «Таких команд как «Рапид» много в УПЛ»
Шахаб Захеди / фото - ФК Заря

Нападающий «Зари» Шахаб Захеди рассказал о реакции команды на поражение от «Рапида» с общим счетом 2:6 и вылета из Лиги Европы:

«Рапид» ‒ хорошая команда, но я не заметил за ними ничего особенного. Таких команд много в УПЛ. Все могло сложиться иначе, если бы фортуна в первом матче повернулась к нам лицом. «Рапид» за два матча создал шесть моментов и все шесть реализовал. Удивительная эффективность. Мы за два матча создали моментов не меньше, но забили всего два».

Перед ответным поединком были надежды, что можете отыграть три мяча?

«Конечно. И это не только я так считал, но и вся команда. Мы осознавали, что это вполне реально. В футболе и не три мяча отыгрывали. Иногда ты можешь быть на голову сильнее соперника, но мяч упорно не летит в ворота. Что ж, надо забыть это поражение. Впереди Лига конференций. Надеюсь, там с реализацией все будет в порядке, и мы покажем себя».

Как Скрипник отреагировал на поражение?

«В раздевалке все были взвинчены. Сложно держать эмоции в себе, когда уступаешь. Тренерский штаб указал нам на ошибки и просчеты. Но мы уже переступили через это. Забыли, короче. Сейчас мы сфокусированы на УПЛ».

За выход в групповой раунд были положены премиальные?

«Я ничего не слышал».

После вылета из квалификационного этапа ЛЕ луганчане будут играть в другом еврокубковом турнире – Лиге Конференций.

Напомним, Скрипник прокомментировал жеребьевку ЛК для «Зари».

 

Источник: FanDay Павел Харченко
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Теги

Заря Рапид Вена Шахаб Захеди

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