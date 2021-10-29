«Заря» лишь в дополнительное время обыграла «Рух» и пробилась в 1/4 финала Кубка Украины
Шахаб: «Постараемся превзойти результат прошлого сезона в Кубке Украины»
В кампании-20/21 «Заря» пробилась в финал турнира
29 октября 22:14
Шахаб Захеди / Фото - ФК Заря
Нападающий «Зари» Шахаб Захеди высказался в эфире Футбол NEWS относительно победы в дополнительное время матча 1/8 финала Кубка Украины против «Руха» (2:0). Иранец оформил дубль.
Сейчас каждая игра вызывает у нас трудности, потому что мы команда, которая способна демонстрировать результат. Против нас у всех соперников особый настрой. В прошлом сезоне мы дошли до финала, а теперь постараемся повторить и превзойти это достижение.
Оба гола – результат командных действий. Я лишь оказался в роли того, кто должен был воплотить усилие команды в забитый мяч. Счастлив, что выпало сразу два шанса помочь команде и я ими воспользовался.
Ранее главный тренер «Зари» Виктор Скрипник пожаловался на тяжелый график «Зари».
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