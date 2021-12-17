Шахаб: «Мы играли на полную – это очень важно, но, к сожалению, «Рома» сумела забить, а мы – нет»
Шахаб признался, что мог выступать за сборную Украины
Форвард «Зари» заявил, что об этом были разговоры
Шахаб Захеди / Фото: пресс-служба Зари
Нападающий «Зари» Шахаб Захеди заявил, что мог выступать за сборную Украины. Слова футболиста приводит Gol Bezan.
«Были разговоры о возможном вызове в сборную Украины. Но я всегда чувствовал патриотизм к Ирану, горд быть иранцем. В приоритете – моя страна.
Но да, разговоры были, это не скроешь».
Напомним, «Заря» финишировала на 4-м месте в турнирной таблице в осенней части УПЛ.
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