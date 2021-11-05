Шахаб: «Постараемся превзойти результат прошлого сезона в Кубке Украины»
Шахаб: «Продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели»
Форвард «Зари» – о победе над софийским ЦСКА в Лиге конференций
09:21
Шахаб Захеди / Фото - FacebookНападающий «Зари» Шахаб Захеди поделился эмоциями после победы над софийским ЦСКА (2:0) в матче 4-го тура группового раунда Лиги конференций.
«Прежде всего я хотел бы поблагодарить и поздравить болельщиков, потому что это был хороший матч для них. Конечно, у нас была и хорошая, и плохая тактика во время встречи, но мы продемонстрировали всю силу и получили то, чего хотели. Будем праздновать эту победу».
Почему в моменте со вторым голом отдал пас Аллахьяру, а не пробил сам?
«Команда для меня – это главное. На то время счет был 1:0, поэтому был риск. Матч подходил к концу, поэтому надо было выходить из ситуации. У Аллахьяра была лучше позиция, поэтому я решил, что в такой ситуации лучше отдать передачу ему».
Статистический портал SofаScore назвал Шахаба лучшим игроком матча «Заря» – ЦСКА, оценив его выступление в 8,3 балла.
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