Шахов назвал выход Марлоса на поле в матче с Нидерландами ошибкой

Марлос / фото - Football24

Заместитель главного редактора журнала «Футбол» Андрей Шахов на своей странице в Facebook раскритиковал игру Марлоса в матче с голландцами, а также, высказался по поводу фейкового конфликта в стане сборной Украины:

Шевченко ошибся, выпустив Марлоса? По-моему, однозначно, ведь он и сам это признал, заменив бразильца через 50 минут. Марлос сыграл плохо? По-моему, очень плохо! Я считаю, что был худшим на поле в сборной Украины.

Имел ли право капитан и ветеран команды. который выложился на все сто в этом матче, высказать ему претензии? По-моему, имел.

Есть ли что-то ужасное в том, что в узком мужском коллективе, коллективе парней, которые с месяц видят только друг друга, кто-то кому-то какие-то претензии высказал? По-моему, нет. Тогда к чему всё это?

Не знаю, может, лучше, чтобы конфликт был на самом деле, дабы встряхнул команду после обидного поражения? Если, конечно, она нуждается в подобном встряхивании.

Мне вообще эта тема не очень интересна. Мне интереснее, в каком составе, в каком состоянии сборная выйдет в четверг, Интересно, появится ли Марлос, на какой позиции. Интересно, какие выводы сделают из стартового поединка тренеры и игроки. И особенно интересно, как сыграет сборная. А всё остальное не так уж важно».