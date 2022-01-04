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Шахов покинет АЕК в конце сезона

С ним не продлят контракт
Футбол Украинские легионеры
09:08
Шахов покинет АЕК в конце сезона
Фото: АЕК

Полузащитник АЕКа Евгений Шахов покинет команду летом.

Греческий клуб не планирует продлевать контракт украинца. Он действует до конца сезона.

В клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждет обновление и омоложение состава.

Шахов выступает за АЕК с 2020-го года. в 14-ти матчах этого сезона на его счету один забитый мяч и один ассист.

Ранее в Греции он играл за ПАОК.

Источник: FootBoom Андрей Усмонов
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АЕК Евгений Шахов

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