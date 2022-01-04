АЕК с Шаховым обыграл «Панатинаикос» в матче с двумя отмененными голами
Шахов покинет АЕК в конце сезона
С ним не продлят контракт
09:08
Фото: АЕК
Полузащитник АЕКа Евгений Шахов покинет команду летом.
Греческий клуб не планирует продлевать контракт украинца. Он действует до конца сезона.
В клубе много возрастных футболистов, поэтому летом команду ждет обновление и омоложение состава.
Шахов выступает за АЕК с 2020-го года. в 14-ти матчах этого сезона на его счету один забитый мяч и один ассист.
Ранее в Греции он играл за ПАОК.
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