АЕК с Шаховым обыграл «Ламию» и не отпустил «Олимпиакос» слишком далеко
Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции
Полузащитник провел 13 минут в матче с «Ламией»
20:29
Фото: АЕК
АЕК обыграл «Ламию» (2:0) в матче чемпионата Греции.
Полузащитник Евгений Шахов отыграл 13 минут в матче. Он появился на замену во втором тайме.
Как оказалось, эта игра стала для украинца 100-й в чемпионате Греции, сообщает SDNA. Кроме АЕКа он также играл за ПАОК.
Шахов провел 63 встречи в составе ПАОКа, остальные 37 – за АЕК. 62 раза выходил в стартовом составе.
Он забил 16 голов и отдал 4 голевые в первенстве Греции.
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