Шахов провел 100-й матч в чемпионате Греции

Полузащитник провел 13 минут в матче с «Ламией»

Фото: АЕК

АЕК обыграл «Ламию» (2:0) в матче чемпионата Греции.

Полузащитник Евгений Шахов отыграл 13 минут в матче. Он появился на замену во втором тайме.

Как оказалось, эта игра стала для украинца 100-й в чемпионате Греции, сообщает SDNA. Кроме АЕКа он также играл за ПАОК.

Шахов провел 63 встречи в составе ПАОКа, остальные 37 – за АЕК. 62 раза выходил в стартовом составе.

Он забил 16 голов и отдал 4 голевые в первенстве Греции.