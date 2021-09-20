Один из украинцев АЕКа переведен в дубль
Шахов сделал ассист за АЕК спустя две минуты после выхода на поле
Его команда упустила преимущество в три мяча
Фото: АЕК
АЕК сыграл вничью с ОФИ в матче чемпионата Греции.
Ассистом отметился полузащитник Евгений Шахов. Он отдал голевой пас спустя две минуты после выхода на поле. Несмотря на все, команде победить не удалось. АЕК вел 3:0, но в итоге ОФИ свел игру вничью.
На счету Шахова в нынешнем сезоне на его счету четыре матча. Это его первое результативное действие в сезоне.
Другой украинец АЕКа Олег Данченко играет за дубль команды.
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