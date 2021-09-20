Шахов сделал ассист за АЕК спустя две минуты после выхода на поле

Его команда упустила преимущество в три мяча

Фото: АЕК

АЕК сыграл вничью с ОФИ в матче чемпионата Греции.

Ассистом отметился полузащитник Евгений Шахов. Он отдал голевой пас спустя две минуты после выхода на поле. Несмотря на все, команде победить не удалось. АЕК вел 3:0, но в итоге ОФИ свел игру вничью.

На счету Шахова в нынешнем сезоне на его счету четыре матча. Это его первое результативное действие в сезоне.

Другой украинец АЕКа Олег Данченко играет за дубль команды.