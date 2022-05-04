«Шахтар» має отримати місце в групі Ліги чемпіонів

Все завдячуючи «Ліверпулю» і відстороненню російських клубів

Фото - facebook.com/fcshakhtar

Донецький «Шахтар» напряму потрапить в груповий етап Ліги чемпіонів в сезоні 2022/23.

Це стало можливим після того, як UEFA прийняв рішення про відсторонення російських клубів від єврокубків, а також вильоту «Вільярреалу» з ЛЧ.

Справа в тому, що згідно з регламентом турніру, якщо переможець Ліги чемпіонів кваліфікується до наступного сезону через внутрішній чемпіонат, то пряму путівку в груповий етап отримує чемпіон 11-ї асоціації.

Україна наразі 12-та, але, де-факто, після відсторонення росіян, саме 11-та. Відповідно, зважаючи на те, що «Реал», «Манчестер Сіті» і «Ліверпуль» вже гарантували собі потрапляння в топ-4 внутрішніх чемпіонатів, то «Шахтар» має отримати пряму путівку в груповий етап.

Щоправда, це рішення ще має остаточно ухвалити Виконавчий комітет UEFA, оскільки подібний розвиток подій хоч і є логічним, але не обов’язковий.