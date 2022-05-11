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«Шахтар» продасть Нереса в «Бенфіку» за 15 мільйонів євро, але з них отримає лише 3

Решта підуть на закриття боргу донецького клубу
Футбол Украинская Премьер-лига
12:33
«Шахтар» продасть Нереса в «Бенфіку» за 15 мільйонів євро, але з них отримає лише 3
Давід Нерес / Фото - Шахтар

Донецький «Шахтар» продасть Давіда Нереса в «Бенфіку» за 15 мільйонів євро. Про це повідомляє Goal.

Однак українці отримають за цей трансфер лише 3 мільйони. Решта 12 підуть на погашення боргу «гірників» за транфер Педріньо.

Варто відзначити, що Нерес перейшов до «Шахтаря» взимку з «Аяксу» за 12 мільйонів євро. Однак, виходить, що покине клуб не зігравши за донетчан жодного офіційного матчу.

Нагадаємо, «Вест Гем» має намір придбати іншого півзахисника «Шахтаря». Також донетчани можуть провести трансфер в «Баєр».

Сергей Лукьяненко
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Теги

Шахтер Донецк Давид Нерес

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