«Группа смерти» или фарт. Определяем самый сложный и самый приемлемый жребий для «Динамо» и «Шахтера» в ЛЧ
«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов
«Динамо» попало в четвертую
08:13
Фото: ФК Шахтер
«Динамо» и «Шахтер» представят Украину в групповом этапе Лиге чемпионов.
При жеребьевке «Динамо» будет в четвертой корзине. Это случилось из-за прохода в ЛЧ «Зальцбурга», который опустил киевлян именно в четвертую корзину.
«Шахтер» попал в третью корзину при жеребьевке. Тут также находятся «Порту», «Аякс», «Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта» и «Зенит».
Сама жеребьевка состоится 26 августа в 19:00.
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