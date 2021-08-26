«Шахтер» будет в третьей корзине при жеребьевке Лиги чемпионов

«Динамо» попало в четвертую

Фото: ФК Шахтер

«Динамо» и «Шахтер» представят Украину в групповом этапе Лиге чемпионов.

При жеребьевке «Динамо» будет в четвертой корзине. Это случилось из-за прохода в ЛЧ «Зальцбурга», который опустил киевлян именно в четвертую корзину.

«Шахтер» попал в третью корзину при жеребьевке. Тут также находятся «Порту», «Аякс», «Лейпциг», «Зальцбург», «Бенфика», «Аталанта» и «Зенит».

Сама жеребьевка состоится 26 августа в 19:00.