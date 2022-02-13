«Шахтер» дарит два билета на матч с «Динамо» за посещение двух других игр

Необычный маркетинговый ход от «горняков»

Фото - ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» назвал дату старта продаж билетов на ближайшие матчи. Приобрести пропуска можно будет с 14 февраля.

Клуб объявил о необычной акции. За покупку двух билетов на два матча против «Черноморца» (6 марта) и «Миная» (12 марта) болельщики получат в подарок два билета на принципиальную игру с «Динамо».

Стоимость варьируется от 50 до 6 000 гривен. О том, где и как осуществляется продажа, можно узнать на официальном сайте «горняков». Матч с киевлянами состоится 16 апреля.

Ранее «Шахтер» продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.