«Шахтер» продлил контракты с двумя потенциальными звездами украинского футбола
«Шахтер» дарит два билета на матч с «Динамо» за посещение двух других игр
Необычный маркетинговый ход от «горняков»
13 февраля 16:59
Фото - ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» назвал дату старта продаж билетов на ближайшие матчи. Приобрести пропуска можно будет с 14 февраля.
Клуб объявил о необычной акции. За покупку двух билетов на два матча против «Черноморца» (6 марта) и «Миная» (12 марта) болельщики получат в подарок два билета на принципиальную игру с «Динамо».
Стоимость варьируется от 50 до 6 000 гривен. О том, где и как осуществляется продажа, можно узнать на официальном сайте «горняков». Матч с киевлянами состоится 16 апреля.
Ранее «Шахтер» продлил контракты с Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.
Комментарии 0