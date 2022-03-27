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«Шахтер» эвакуировал 85 детей клубной академии

Они продолжат тренировки в Хорватии
Футбол Украинская Премьер-лига
17:10
«Шахтер» эвакуировал 85 детей клубной академии
Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» эвакуировал 85 детей клубной академии, сообщает официальный сайт «горняков».

Совместно с УАФ «Шахтер» предоставил для несовершеннолетних игроков академии автобусы, которые перевезли их в город Сплит (Хорватия).

28-го марта в понедельник дети продолжат свои тренировки.

Ранее стало известно, что российская ракета попала в «Донбасс-Арену» – родной стадион «Шахтера».

Петр Приходько
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