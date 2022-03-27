Защитник «Шахтера»: «Теперь Украину будет уважать весь мир»
«Шахтер» эвакуировал 85 детей клубной академии
Они продолжат тренировки в Хорватии
Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» эвакуировал 85 детей клубной академии, сообщает официальный сайт «горняков».
Совместно с УАФ «Шахтер» предоставил для несовершеннолетних игроков академии автобусы, которые перевезли их в город Сплит (Хорватия).
28-го марта в понедельник дети продолжат свои тренировки.
Ранее стало известно, что российская ракета попала в «Донбасс-Арену» – родной стадион «Шахтера».
Комментарии 0