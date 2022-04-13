«Шахтер» готов продать всех своих игроков

Многие футболисты уже покинули команду

Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» рассматривает возможность продажи всех своих футболистов, сообщает Sky Sports.

По информации источника, на такую кадровую чистку «горняки» намерены пойти из-за того, что российско-украинская война затягивается и у клуба есть большие финансовые трудности.

«Шахтер» уже покинули Жуниор Мораес, Майкон, Витао, Тете, Винисиус Тобиас, Богдан Вьюнник и Алан Патрик, некоторые из них ушли в краткосрочные аренды, а некоторые – на постоянной основе. В ближайшие дни «Шахтер» объявит еще о двух трансферах – Михаила Мудрика в «Брентфорд» и Манора Соломона в «Фулхэм».

Ранее гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин заявил, что существование клуба находится под угрозой, если легионеры покинут его свободными агентами.