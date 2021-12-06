«Шахтер» готов включить в сделку по Бога одного из своих лидеров

«Горняки» твердо намерены заполучить вингера «Сассуоло»

Жереми Бога / Фото: TMW

Вингер «Сассуоло» Жереми Бога может оказаться в «Шахтере» в январе, сообщает Tuttomercato.

По информации источника, «горняки» готовы заплатить «Сассуоло» 10 миллионов евро, а также своего вингера Манора Соломона.

Отмечается, что Бога также интересуется «Аталанта».

В нынешнем сезоне Бога в 9-ти матчах сделал 9 голевых передач. У Соломона в 24-х матчах – 3 мяча и 2 ассиста.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» является фаворитом в гонке за Бога, но в «Сассуоло» опровергли переговоры с бергамасками по футболисту.