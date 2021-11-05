«Шахтер» готов купить у «Металлиста» лучшего бомбардира Первой лиги

В донецком клубе хотят усилить атакующую линию

Матеус Пейшото / фото - ФК Металлист

Донецкий «Шахтер» нацелился на нападающего харьковского «Металлиста» Матеуса Пейшото, сообщает Mr. Raumdeuter.

«Горняки» уже сделали официально предложение по бразильцу и готовы заплатить около 5-6 миллионов евро.

Форвард является лучшим бомбардиром Первой лиги, имея на своем счету 11 забитых мячей. Пейшото перешел в стан харьковчан этим летом. За него заплатили около 150 тысяч долларов.

Дончане хотят усилить центр нападения, так как главный бомбардир команды Лассина Траоре выбыл до конца сезона из-за тяжелейшей травмы.

Ранее в СМИ была информация, о подписании «Металлистом» еще одного игрока из бразильского чемпионата.