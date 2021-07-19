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«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом

Дебелко покинул команду
Футбол Украинская Премьер-лига
12:53
«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом
Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» Солигорск объявил об уходе нападающего Романа Дебелко.

27-летний форвард провел в команде полгода. За это время он успел выиграть с клубом Суперкубок Беларуси.

Всего на его счету 12 матчей в чемпионате Беларуси, где он отметился двумя мячами. До «Шахтера» он два года отыграл в чемпионате Латвии за клуб «Рига».

В УПЛ он также успел поиграть за «Сталь» и «Карпаты».

Андрей Усмонов
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Теги

Шахтер Солигорск (футбол)

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