«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом

Дебелко покинул команду

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» Солигорск объявил об уходе нападающего Романа Дебелко.

27-летний форвард провел в команде полгода. За это время он успел выиграть с клубом Суперкубок Беларуси.

Всего на его счету 12 матчей в чемпионате Беларуси, где он отметился двумя мячами. До «Шахтера» он два года отыграл в чемпионате Латвии за клуб «Рига».

В УПЛ он также успел поиграть за «Сталь» и «Карпаты».