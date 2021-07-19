Точный удар вратаря принес Григорчуку второй трофей во главе солигорского «Шахтера»
«Шахтер» Григорчука расстался с украинским форвардом
Дебелко покинул команду
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» Солигорск объявил об уходе нападающего Романа Дебелко.
27-летний форвард провел в команде полгода. За это время он успел выиграть с клубом Суперкубок Беларуси.
Всего на его счету 12 матчей в чемпионате Беларуси, где он отметился двумя мячами. До «Шахтера» он два года отыграл в чемпионате Латвии за клуб «Рига».
В УПЛ он также успел поиграть за «Сталь» и «Карпаты».