Защитник «Шахтера»: «В «Мариуполь» точно не пойду»
«Шахтер» и «Аякс» близки к завершению сделки по Нересу
Бразилец переедет в Украину
10 января 18:29
Фото: Ajax
«Шахтер» близок к договоренности с «Аяксом» по форварду Давиду Нересу.
Голландцы приняли условия «горняков». О деталях не сообщается.
Накануне сообщалось, что «Аякс» не устроила сумма в 15 миллионов евро, предложенная «Шахтером». За своего игрока они хотят выручить не менее 20 миллионов.
Сообщается, что сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе «Шахтера» в Турции.
Нерес также интересен «Лиону».
Комментарии 0