«Шахтер» и «Аякс» близки к завершению сделки по Нересу

Бразилец переедет в Украину

Фото: Ajax

«Шахтер» близок к договоренности с «Аяксом» по форварду Давиду Нересу.

Голландцы приняли условия «горняков». О деталях не сообщается.

Накануне сообщалось, что «Аякс» не устроила сумма в 15 миллионов евро, предложенная «Шахтером». За своего игрока они хотят выручить не менее 20 миллионов.

Сообщается, что сам футболист может даже успеть присоединиться к команде Роберто Де Дзерби на первом сборе «Шахтера» в Турции.

Нерес также интересен «Лиону».