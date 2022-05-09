Григорчук ответил на вопрос, готов ли он возглавить «Шахтер»
«Шахтер» и «Бенфика» полностью согласовали трансфер Нереса
Бразилец вскоре перейдет в португальский клуб
Давид Нерес / Фото: Twitter
Донецкий «Шахтер» и «Бенфика» согласовали трансфер бразильского вингера Давида Нереса, сообщает A Bola.
По информации источника, клубы уже договорились о переходе игрока, остались лишь формальности. «Бенфике» нужно будет уладить условия личного контракта с Нересом и обсудить зарплату игрока. Известно, что Нерес настаивает на зарплате в 3 миллиона евро, а «Бенфика» хочет снизить сумму.
Нерес перешел в «Шахтер» зимой, но так и не провел за «горняков» ни одного официального матча из начала войны в Украине.
Ранее также сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби покинет команду.
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