«Шахтер» и «Бенфика» полностью согласовали трансфер Нереса

Бразилец вскоре перейдет в португальский клуб

Давид Нерес / Фото: Twitter

Донецкий «Шахтер» и «Бенфика» согласовали трансфер бразильского вингера Давида Нереса, сообщает A Bola.

По информации источника, клубы уже договорились о переходе игрока, остались лишь формальности. «Бенфике» нужно будет уладить условия личного контракта с Нересом и обсудить зарплату игрока. Известно, что Нерес настаивает на зарплате в 3 миллиона евро, а «Бенфика» хочет снизить сумму.

Нерес перешел в «Шахтер» зимой, но так и не провел за «горняков» ни одного официального матча из начала войны в Украине.

Ранее также сообщалось, что главный тренер «Шахтера» Роберто де Дзерби покинет команду.