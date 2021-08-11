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«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках

Последний официальный матч между командами был еще в XX веке
Футбол Лига чемпионов UEFA
11:13
«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках
фото - ФК Шахтер

В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» встретится с «Монако». Это будет лишь вторым разом, когда команды встретятся между собой на европейской арене.

Прошлый раз «горняки» играли официальный матч с «монегасками» еще в 1978 году в рамках группового этапа Кубка UEFA. В первом матче клуб из княжества одержал победу со счетом 2:0, а во второй встрече уже «Шахтер» взял верх – 2:1.

В 2015 году команды сыграли товарищеский поединок, где победителем оказался донецкий клуб, разгромив «Монако» со счетом 3:0.

Чтобы попасть в плей-офф ЛЧ «монегаски» расправились со «Спартой», а «Шахтер» прошел «Генк».

Напомним, тренер «Монако» Нико Ковач назвал «горняков» фаворитами противостояния.

Павел Харченко
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Теги

Шахтер Донецк Монако

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