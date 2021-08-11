Фабрегас: «Нам нужно очень много работать, чтобы попытаться пройти «Шахтер»
«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках
Последний официальный матч между командами был еще в XX веке
11:13
фото - ФК Шахтер
В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» встретится с «Монако». Это будет лишь вторым разом, когда команды встретятся между собой на европейской арене.
Прошлый раз «горняки» играли официальный матч с «монегасками» еще в 1978 году в рамках группового этапа Кубка UEFA. В первом матче клуб из княжества одержал победу со счетом 2:0, а во второй встрече уже «Шахтер» взял верх – 2:1.
В 2015 году команды сыграли товарищеский поединок, где победителем оказался донецкий клуб, разгромив «Монако» со счетом 3:0.
Чтобы попасть в плей-офф ЛЧ «монегаски» расправились со «Спартой», а «Шахтер» прошел «Генк».
Напомним, тренер «Монако» Нико Ковач назвал «горняков» фаворитами противостояния.
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