«Шахтер» и «Монако» лишь второй раз в истории встретятся в еврокубках

Последний официальный матч между командами был еще в XX веке

фото - ФК Шахтер В матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов донецкий «Шахтер» встретится с «Монако». Это будет лишь вторым разом, когда команды встретятся между собой на европейской арене. Прошлый раз «горняки» играли официальный матч с «монегасками» еще в 1978 году в рамках группового этапа Кубка UEFA. В первом матче клуб из княжества одержал победу со счетом 2:0, а во второй встрече уже «Шахтер» взял верх – 2:1. В 2015 году команды сыграли товарищеский поединок, где победителем оказался донецкий клуб, разгромив «Монако» со счетом 3:0. Чтобы попасть в плей-офф ЛЧ «монегаски» расправились со «Спартой», а «Шахтер» прошел «Генк». Напомним, тренер «Монако» Нико Ковач назвал «горняков» фаворитами противостояния.

Павел Харченко