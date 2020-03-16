Каштру: «Все матчи до конца чемпионата для «Шахтера» будут решающими, но не все зависит от нас»
«Шахтер» и «Рому» в Киеве обслужат испанцы
Ответная встреча состоится 18-го марта
16 марта 14:57
Матеу Лаос / Фото: Eurosport
Стали известны арбитры на ответную игру между «Шахтером» и «Ромой» в 1/8 финала Лиги Европы, сообщает пресс-служба UEFA.
Главный арбитр матча – Матеу Лаос из Испании.
Ассистенты арбитра – Пау Себриан Девис и Роберто Диас Перес дель Паломар.
Четвертый судья – Хавьер Эстрада Фернандес.
Ассистент VAR – Алехандро Эрнандес.
Напомним, в первом матче «Шахтер» проиграл «Роме» (0:3).
Матч «Шахтер» – «Рома» состоится 18-го марта в Киеве, начало – в 20:00.