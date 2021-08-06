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«Шахтер» интересуется 21-летним уругвайским защитником
Араухо может оказаться в УПЛ
Максимилиано Араухо / Фото: Eurosport
Донецкий «Шахтер» интересуется 21-летним уругвайским защитником Максимилиано Араухо, сообщает Tuttomercato.
По информации источника, на игрока также претендуют «Бенфика» и «Порту».
Араухо выступает в чемпионате Мексики за «Пуэблу». Его основная позиция – левый латераль.
Ранее главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби назвал главным фаворитом на победу в УПЛ киевское «Динамо».
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