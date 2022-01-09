Хавбек «Шахтера»: «В 2022 году мы будем еще сильнее»
«Шахтер» интересуется игроком сборной Молдовы
Transfermarkt оценивает 23-летнего защитника в 3 миллиона евро
09 января 12:57
Олегом Рябчуком / фото - Олимпиакос
Донецкий «Шахтер» заинтересовался защитником греческого «Олимпиакоса» и сборной Молдовы Олегом Рябчуком, сообщает Sportime.gr со ссылкой на Agent Greek.
В текущем сезоне 23-летний защитник провел 28 матчей в футболке «Олимпиакоса» во всех чемпионатах, забив 1 гол и отдав 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 миллиона евро, а текущий контракт игрока с греческим клубом рассчитан до 2025 года.
Напомним, Сабо рассказал, кого «Шахтер» купит в зимнее трансферное окно.
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