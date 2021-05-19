«Шахтер» хочет подписать защитника «Днепра-1»

Тейлор может оказаться в донецком клубе

Лукас Тейлор / Фото: Twitter

Защитник «Днепра-1» Лукас Тейлор может оказаться в донецком «Шахтере», сообщает Sportbuzz.

По информации источника, «горняки» уже начали переговоры с днепровским клубом по бразильцу и намерены завершить сделку в ближайшие дни.

Стоимость Тейлора – 300 тысяч евро. В минувшем сезоне УПЛ игрок провел 22 матча и сделал 1 голевую передачу.

Напомним, в «Сассуоло» подтвердили уход Роберто де Дзерби, которого сватают в «Шахтер».