Ожидалось что-то более интересное. В сети появились фото новой формы «Шахтера»
«Шахтер» хочет проводить домашние матчи ЛЧ в польском городе
«Горнякам» очень понравился Гданьск
Фото: ФК Шахтер
Донецкий «Шахтер» намерен проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов в польском городе Гданьск, сообщает sport.interia.pl.
По информации источника, после матча с местной «Лехией» руководство клуба было в восторге от приема команды. «Шахтер» неофициально заявил о желании проводить домашние матчи ЛЧ в следующем сезоне, если не удастся проводить их в Украине в связи с войной.
В Гданьске размещается «Польсат Плюс Арена», которая может вместить в себя более 40 тысяч зрителей.
Ранее стало известно, что сезон УПЛ досрочно завершен. «Шахтер» его завершил на первом месте, но не стал чемпионом.
Комментарии 1