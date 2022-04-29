«Шахтер» хочет проводить домашние матчи ЛЧ в польском городе

«Горнякам» очень понравился Гданьск

Фото: ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» намерен проводить свои домашние матчи Лиги чемпионов в польском городе Гданьск, сообщает sport.interia.pl.

По информации источника, после матча с местной «Лехией» руководство клуба было в восторге от приема команды. «Шахтер» неофициально заявил о желании проводить домашние матчи ЛЧ в следующем сезоне, если не удастся проводить их в Украине в связи с войной.

В Гданьске размещается «Польсат Плюс Арена», которая может вместить в себя более 40 тысяч зрителей.

Ранее стало известно, что сезон УПЛ досрочно завершен. «Шахтер» его завершил на первом месте, но не стал чемпионом.