«Шахтер» легко разгромил «Десну»

У Судакова гол и ассист

Фото: ФК Шахтер

«Шахтер» в матче 13 тура УПЛ дома не испытал проблем с «Десной».

«Шахтер» мог громить соперника еще в первом тайме, но забил и даже пропустил. На гол Соломона ответил Безбородько, впрочем, тайм остался за «горняками», благодаря голу Судакова.

Во втором тайме «Шахтер» все же сумел реализовать два из своих многих моментов. У Судакова еще и ассист на Фернандо, а Додо кроме голевой передачи на Соломона сделал ассист на Тете.

«Шахтер» продолжает отставать от «Динамо» на три очка. «Десна» уже 9-я.

УПЛ. 13-й тур:

«Шахтер» – «Десна» 4:1

Голы: Соломон, 9, Судаков, 27, тете, 62, Фернандо, 63 – Безбородько, 23

«Шахтер»: Трубин, Исмаили (Матвиенко, 65), Марлон (Кривцов, 74), Додо (Конопля, 74), Бондарь, Степаненко (Маркос Антонио, 65), Майкон, Судаков, Соломон, Фернандо Педро (Мудрик, 65), Тете.

«Десна»: Литовка, Цымбалюк, Жук (Тотовицкий, 79), Сафронов, Селин, Калитвинцев (Шевцов, 85), Домбровский, Юрченко (Завийский, 69), Арвеладзе (Масалов, 69), Картушов, Безбородько (Будковский, 79).