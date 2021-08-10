«Шахтер» лишился еще одного игрока атаки

Потери в составе «горняков»

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В матче квалификационного этапа Лиги чемпионов против «Генка» травму получил бразильский вингер «Шахтера» Педриньо.

Бельгийцы очень жестко встречали игроков соперника, и в конце концов смогли выключить из игры одного из атакующих игроков. В середине первого тайма поле покинул Педриньо, а вместо него не поле появился Георгий Судаков.

Ранее «горняки» уже потеряли игрока этой позиции – повреждение получил израильтянин Манор Соломон.

Лассина Траоре забил первый гол за «Шахтер» в Лиге чемпионов. Как это было.