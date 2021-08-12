Бондаренко завершила выступления на турнире в Чарльстоне в шаге от финала
«Шахтер» может вновь отдать Бондаренко в аренду
Полузащитник интересен ряду клубов
Фото: shakhtar.com
«Шахтер» может расстаться с полузащитником Артемом Бондаренко на этот сезон.
Донецкий клуб рассматривает аренду для 20-летнего игрока. Он интересен ряду клубов. Одной из них является и зарубежная команда.
Будущее игрока решится на этой неделе. Пока он не попал в заявку ни на один матч «горняков» в этом сезоне.
Прошлый сезон Бондаренко провел в аренде в «Мариуполе» и был признан лучшим игроком команды в сезоне.
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