«Шахтер» может вновь отдать Бондаренко в аренду

Полузащитник интересен ряду клубов

Фото: shakhtar.com

«Шахтер» может расстаться с полузащитником Артемом Бондаренко на этот сезон.

Донецкий клуб рассматривает аренду для 20-летнего игрока. Он интересен ряду клубов. Одной из них является и зарубежная команда.

Будущее игрока решится на этой неделе. Пока он не попал в заявку ни на один матч «горняков» в этом сезоне.

Прошлый сезон Бондаренко провел в аренде в «Мариуполе» и был признан лучшим игроком команды в сезоне.